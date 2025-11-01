福井県警察本部福井県警大野署は1日、自宅で同居する男性の遺体を埋葬せず放置したとして、死体遺棄の疑いで同県大野市、無職真柄繁子容疑者（76）を逮捕した。「どうしていいのか分からなかった」と容疑を認めているという。署が男性の身元や死因を調べている。逮捕容疑は、10月上旬ごろに男性が死亡しているのを認識しながら、同月31日までの間、自宅に遺体を放置した疑い。署によると、31日夜、自宅を訪れた親族から「家