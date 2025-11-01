アイドルグループ「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」の佐野晶哉が１０月３１日放送の「有田哲平とコスられない街」（ＴＢＳ系）に出演した。佐野はすごいと思った芸能人にお笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之の名前を挙げた。「先輩方でもすごい人たくさんいますね。でも一番衝撃を受けたのはウエストランドの井口さん」と話した。ロケ番組で共演し「ロケ中もいろんな芸人さんとかタレントさんの悪口を言いまくって。カメラ回って