JKAは1日、SG「第40回スーパースター王座決定戦」（12月27日〜31日、川口）トライアル戦の出場資格である各場競走成績第1位（25年1月1日〜10月31日の競走成績を審査）を以下の通り、発表した。川口＝黒川京介（27、33期）伊勢崎＝青山周平（40、31期）浜松＝鈴木圭一郎（30、32期）飯塚＝有吉辰也（49、25期）山陽＝松尾啓史（47、26期）