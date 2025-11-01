カジノを含む統合型リゾート（ＩＲ）整備について、道が８月に全１７９市町村に実施した意向調査の全容が、読売新聞の情報公開請求で判明した。ＩＲ整備に前向きな意見もあった一方で、道内での整備に関心を示す４９市町村のうち、３割の自治体がギャンブル依存症などのデメリットにも触れている。道がＩＲ誘致に乗り出すには、自治体の理解と対策が必要であることが見て取れる。調査ではこれまで、苫小牧市と函館市が「自市内