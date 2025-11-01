米大リーグのワールドシリーズ（７回戦制）は１０月３１日（日本時間１日）にブルージェイズ（ア・リーグ）−ドジャース（ナ・リーグ）の第６戦が行われている。大谷翔平は１番指名打者で先発出場。ドジャースが三回に好投のガウスマンから先制点を奪った。三回の先頭打者E・エルナンデスが見逃し三振に倒れるまで、ガウスマンは得意のスプリットで打者７人から６三振という完璧な立ち上がりだった。その流れを変えたのがドジ