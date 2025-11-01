デジタル庁は1日までに、マイナンバーカードの機能を米アップル社のスマートフォン「iPhone（アイフォーン）」に搭載するための申請ができなくなるシステム障害の復旧が完了したと発表した。原因は特定できておらず、同庁が調査している。アイフォーンの障害は10月30日午前8時50分ごろに発生し、同31日午後8時ごろに復旧した。また同31日にはアンドロイドのスマホでも同様の障害が起きたが、その日のうちに復旧した。