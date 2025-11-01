日本では「年間110万円まで」の贈与が非課税ですが、アメリカではその枠がケタ違い。一生涯のうちに非課税で移転できる財産は、相続と贈与をあわせて数十億円にのぼります。年末の足音が聞こえてくる季節になってきましたが、アメリカの富裕層はクリスマスギフトに現金を忍ばせる“贈与の儀式”を通じて、着実な相続税対策を行っているようです――。本記事では、アメリカの贈与税制度の特徴と、富裕層が実践する非課税枠の活用術