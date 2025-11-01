私は50代のアスカ。息子のタイチは大学1年生で、学内のテニスサークルに入っています。サークルにかかる費用は息子のバイト代から出すことになっていて、今度の大会遠征費は5万円。しかしサークル仲間のユウジくんは遠征費が出せず、自分は苦学生だからカンパしてほしいと言い出したそうです。カンパをめぐってサークル内の意見が割れると、今度はクラウドファンディングでお金を募りはじめたそうで……。けれど私はその主張に違和