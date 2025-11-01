◇ワールドシリーズ第6戦ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月31日トロント）ドジャースの山本由伸投手（27）が10月31日（日本時間11月1日）、敵地でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第6戦に先発。3点を先制した直後の3回裏に失点した。初回は1死からルークスのゴロを三塁手・マンシーが捕球できず失策で出塁を許したが、3番・ゲレロをカーブで注文通りの三ゴロ併殺に仕留め無失点。上々の立ち上がりを見