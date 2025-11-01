タレントのホラン千秋（37）が、31日放送のフジテレビ系「ザ・共通テン！」（金曜午後9時）に出演。ブレークまでの道のりを振り返った。ホランは6歳からキッズモデルとして活動。キャリアは長いが「大学出るまで1ミリもコンスタントに（仕事がある）っていうのはなかったので」と苦労時代を語ると、MCのヒロミから「よく頑張ったね」と労われた。同い年の女優には新垣結衣、戸田恵梨香らがおり「名だたる子たちがいる。主演級の人