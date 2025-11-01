PTAの会長には男性・父親も多いが、学校行事の受付やベルマーク集めなどの活動の現場を担うのは、いまも圧倒的に女性・母親だ。 この連載では、PTAという組織がどのような仕組みを持ち、どう運営されているのか、またどれほど多様であるのかを見ていく。 第3回では、PTAをとりまくジェンダーの偏りと、その背景を考える。（連載第1回はこちら／全5回） ※この記事は元朝日新聞記者の堀内京子氏による著作『PTA