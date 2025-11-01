天皇賞（秋）の攻略POINT 【波乱の主役】天皇賞から天皇賞へ！長距離実績が浮上の肝 春以来の出走が当たり前になっている中で、穴の使者として浮上するのが天皇賞・春組［０・２・０・２］だ。 20年は天皇賞・春を連覇したフィエールマンが⑤人気で２着、24年は前年のダービー勝ち馬タスティエーラが⑨人気で２着に入った。 前者はステイヤーのイメージが先行して正当な評価を