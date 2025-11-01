◆米大リーグワールドシリーズ第６戦ブルージェイズ―ドジャース（３１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ドジャース・山本由伸投手（２７）が３１日（日本時間１１月１日）、２勝３敗と連覇へ崖っぷちで迎えたワールドシリーズ（ＷＳ）第６戦の敵地・ブルージェイズ戦に先発。３試合連続完投がかかる中、３回に失点を喫した。初回は１死からルークスを三塁マンシーの失策で塁に出したが、２戦連発と