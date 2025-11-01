不登校の原因が、学校の問題ではないケースも。子どもの行動に隠された本当の意味について考えてみましょう（写真：C-geo／PIXTA）「あの子、最近なんか元気ないな」「いつも学校であったことを話してくれていたのに、ほとんど口をきいてくれない」――。子どもの小さな違和感に、胸がざわつくことはありませんか。「思春期の子どもたちは、心の内をうまく言葉にできません。でも、言葉にしないからといって、何も感じていないわけ