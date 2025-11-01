インフルエンザの予防接種は、感染予防だけでなく、重症化の防止に非常に有効です。接種後に感染する場合も、症状が軽く済むことが多く、インフルエンザ脳症や肺炎などのリスクを軽減できます。一方、抗ウイルス薬（タミフルなど）は濃厚接触時に一時的な予防効果を発揮しますが、持続性に欠けます。インフルエンザワクチンは打った方がいいのかどうかを「薬剤師」の上野さんに解説していただきました。 監修薬剤師：上野 園