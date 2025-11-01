インフルエンザの流行には、低温・低湿度の気候条件や換気不足といった環境要因が複雑に関与しています。冬季の暖房使用により室内の湿度が低下することで、ウイルスの空気中での生存時間が延長され、感染リスクが高まります。また、都市部の人口集中や公共交通機関での接触機会の多さ、学校などの社会集団の構造も、流行パターンに大きな影響を与える重要な要因です。 監修医師：五藤 良将（医師） 防衛医科大学校医学