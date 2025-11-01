認知症の方には、特徴的な言語パターンや表現方法が見られることがあり、これらを理解することで早期発見や適切なコミュニケーションにつなげることができます。記憶障害に起因する「さっき何をしていたかな」といった表現や、見当識障害による「ここはどこの場所でしょうか」といった質問が頻繁に聞かれます。これらの言語パターンは、認知機能の低下を反映する重要なサインであり、適切に理解することで効果的