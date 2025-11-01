「ワールドシリーズ・第６戦、ブルージェイズ−ドジャース」（３１日、トロント）ドジャースの大谷翔平投手は三回の第２打席で申告敬遠で歩かされた。これが打線につながりを生み、一挙３点を先制した。１死からエドマンがチーム初安打となる右翼線二塁打で出塁。続くロハスが一塁側へファウルを放ったが、これが直撃しそうになった。ジャンプしてよけて間一髪で回避。その後、ロハスを凝視した。ロハスは見逃し三振に倒れ