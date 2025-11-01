タレントの板野友美（34）が1日までに自身のインスタグラムを更新。女優のすみれ（35）とのランチショットを披露した。すみれがインスタグラムのストーリーに板野との顔寄せ2ショットをアップし、「ママズランチ」と紹介した。板野はこの投稿を自身のストーリーに引用。「仕事の事も子供の事も色々話せてスッキリ！友達と悩み共感したり話せる時間が至福の時」とつづった。