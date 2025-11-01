木原官房長官は３１日、読売新聞などのインタビューで、防衛力強化の一環として原子力潜水艦を導入する可能性を問われ、「あらゆる選択肢を排除せず、抑止力・対処力向上に必要な方策を検討する」と述べた。木原氏は、原子力の平和利用を定めた原子力基本法など導入に向けた課題も挙げ、「現時点で決まっているものはない」とも語った。自民党と日本維新の会の連立政権合意書では、原潜を念頭に「次世代の動力」を活用した潜水