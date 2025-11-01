2025年10月31日(金)、アメリカ屈指の難関大学のひとつであるペンシルベニア大学の学生・卒業生・職員・コミュニティ関係者が、同大学の教育学大学院(GSE)を名乗るハッカーから詐欺的メールを受信するという事態が発生しました。ハッカーはペンシルベニア大学のサーバーから盗み出したデータをリークすると脅しています。Hackers threaten to leak data after breaching University of Pennsylvania to send mass emails | TechCrun