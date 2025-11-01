お笑いコンビ・ロッチは今年、２００５年のコンビ結成から２０周年を迎えた。一度は芸人の道を諦め、自動車部品工場に勤めていた過去も持つ中岡創一（４７）は２０年の歩みを振り返って「ラッキーだった」という。相方・コカドケンタロウ（４７）への思いを語り、２４年５月に結婚を発表した妻との私生活も明かした。（瀬戸花音）中岡は、柔らかい関西弁で、照れくさそうに言葉を発する。昨年５月、１３年の交際期間を経て