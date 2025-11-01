タレント鈴木奈々（37）が31日までに、自身のインスタグラムを更新。父親の写真を公開した。鈴木は「お父さんとオシャレな家具屋さんに行ってきたよー!」と報告。「お父さんオシャレな椅子気に入ってました家具屋さんって楽しいなぁー」と明かし、足を組んで椅子に座る父親のショットを投稿。父親については「うちのお父さんは59歳です来年還暦だー」ともつづった。フォロワーからは「イケメンパパ」「パパさん若いよね」など