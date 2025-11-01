TBSの若林有子アナウンサー（29）が31日までにインスタグラムを更新。エジプト旅行での思い出の写真を公開した。夏休みに同国を訪れたという若林有子アナは、「2日目の午前中はルクソール西岸の観光」として「ナイル川の西岸は日が沈む方角＝死者の世界とされていて、お墓が集まっているエリアでした!」と紹介。説明や感想とともに「王家の谷」「ハトシェプスト女王葬祭殿」「メムノンの巨像」を黒のキャミワンピース姿で観光する