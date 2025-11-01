演歌歌手坂本冬美（58）が、今年1月にBillboard Live TOKYOで開催したライブ「Fuyumi Sakamoto Special Night〜想いびと〜」の映像作品（Blu−rayとDVD）のジャケット写真が1日、公開された。ライブでは秦基博の「ひまわりの約束」、安全地帯の「恋の予感」、秋川雅史の「千の風になって」などのポップスの名曲をカバー。“冬美流”に情感豊かに歌い上げて新たな息吹を吹き込んだ。ジャケ写には、ライブ本編のシーンを切り取ったビ