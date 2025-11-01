一昨年7月から病気で療養し、昨年8月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚（28）が1日までにインスタグラムを更新。水色ワンピース姿を公開した。「夏にしっかり休んだので、今月は仕事をたくさんこなしました。朝、身体が重くなく、発熱もなく、元気にベッドから出られることができるようになって、とっても嬉しい毎日です。ちょっとずつ体調が良くなってきているのを実感してます」と書き出し、水色のワンピースに青