新型日産ティアナ発表！中国市場での反響は？2025年10月16日に日産の中型セダン「ティアナ」が中国で正式発表されました。いったいどのようなクルマなのでしょうか。中国現地での反響をまとめました。日産「新型ティアナ」が中国で発表された【画像】超カッコいい！これが 日産「新型ティアナ」です！（13枚）ティアナは「ローレル」や「セフィーロ」の後継となる高級セダンとして2003年に登場、日本だけでなく中国といった