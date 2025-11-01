占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「おとめ座」の2025年11月の運勢を占います。おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）【今月のカード：星（The Star）／逆位置】「星」の逆位置は、必要なことやものが見えてくることを示します。今月は、自分の意外な一面に気付く機会がありそうです。ただし、新しい発見に振り回されず、これまで得意だったことも大切にしましょう。【今月のラッキーカラー：