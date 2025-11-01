占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「しし座」の2025年11月の運勢を占います。しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）【今月のカード：女帝（The Empress）／逆位置】「女帝」の逆位置は、愛情があふれることを指します。今月は、人が集まる場所に積極的に足を運ぶ機会が増えそうです。ただし、予定を詰め込みすぎると体調を崩すこともあるので、注意しましょう。【今月のラッキーカラー：ピンク