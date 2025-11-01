『SINN PURETÉ（シンピュルテ）』より、心と空間を整える「マインドフル リード ディフューザー」全5種のレフィルが2025年10月28日（火）に発売♡ディフューザー330mLは15,000円（税込）、レフィル320mLは11,000円（税込）、リード6本880円（税込）。香水のように移ろう香りと光の揺らぎが、日常に穏やかな余白を生み出します♪ ディフューザーで感じる5つの香り L