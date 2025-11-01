占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「かに座」の2025年11月の運勢を占います。かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）【今月のカード：隠者（The Hermit）／逆位置】「隠者」の逆位置は、これから動き出すことを暗示します。今月は、新しい試みを始めるエネルギーが高まる時期。ただし、計画倒れにならないよう、できることから一歩ずつ着手することが大切です。【今月のラッキーカラー：ブラック】