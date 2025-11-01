占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「ふたご座」の2025年11月の運勢を占います。ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）【今月のカード：塔（The Tower）／逆位置】「塔」の逆位置は、衝撃的な出来事の後の落ち着きを表します。今月は、嵐の後の静けさのように、周囲の環境が穏やかに整う時期。ただし、休むことに罪悪感を覚えて焦らないように。今はしっかり休息を取るときだと考えましょう。