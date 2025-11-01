占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「おうし座」の2025年11月の運勢を占います。おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）【今月のカード：愚者（The Fool）／逆位置】「愚者」の逆位置は、ルールや計画性を大切にする意味を持ちます。今月は、仕事の効率化が進んだり、趣味で培ったスキルが仕事に生かせたりそう。ただし、柔軟さを忘れずに。「こうあるべき」と決めつけず、楽しみながら進めてい