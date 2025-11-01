占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「おひつじ座」の2025年11月の運勢を占います。おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）【今月のカード：正義（Justice）／正位置】「正義」の正位置は、責任感を持って行動することを示します。今月は、あなたの力や言動を頼りにする人が増えそうです。ただし、期待に応えようとするあまり、自分の時間を削りすぎないように気を付けて。マイペースで過ごす