タレントで女子プロレスラーの上原わかな（29）が1日までに自身のインスタグラムを更新。ディズニー映画「アラジン」のジャスミンのコスプレ姿を投稿した。自身のインスタグラムで「Happy Halloween」と題して投稿。「今年はアラジンのジャスミン！！」と人気ディズニー映画「アラジン」のジャスミンにコスプレ姿を公開した。ネットでは「可愛すぎ」「素敵」「お姫様」「キュンですわ」「ドキドキするぐらいキレイ」などの