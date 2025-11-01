在沖縄米軍の憲兵隊が那覇市の繁華街で実施した、沖縄県警との合同ではない単独のパトロール＝1日未明在沖縄米軍の憲兵隊は1日未明、那覇市の繁華街で沖縄県警との合同ではない単独のパトロールを実施した。相次いだ米兵による性暴力事件の再発防止策の一環で、那覇市での巡回は初めて。基地外での行動を規制する米軍の「リバティー制度」に基づき、米兵らに帰宅を促す狙いで、飲食店が多く立ち並ぶ国際通りや那覇市松山の繁華街