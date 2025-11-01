ミサイル巡洋艦「ケープ・セント・ジョージ」からトマホーク対地攻撃ミサイルが発射される様子＝2003年/Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll/US Navy/Reuters/File The Pentagon（CNN）米国防総省がウクライナへの長距離ミサイル「トマホーク」供与について、米国の備蓄に悪影響を与えないとの評価を下し、ホワイトハウスにゴーサインを出していることが分かった。最終的な政治判断はトランプ大統領に委ねられていると