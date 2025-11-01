全日本卓球選手権大会（カデットの部）は１日、広島グリーンアリーナで開幕する。各都道府県の予選を勝ち抜いた中学２年生以下の選手が熱戦を繰り広げる。過去には女子の石川佳純さん（３２）、男子の張本智和（２２）＝トヨタ自動車＝ら日本を代表する選手たちが優勝を経験し、成長につなげた大会。男女とも１４歳以下、１３歳以下、ダブルスの３部門で年代別の日本一を争う。女子の１３歳以下は第１シードで小学６年の松島美