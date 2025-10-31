itSnapの一週間コーデをまとめて見られる連載企画「最新weeklyファッションまとめ3コーデ-itSnap-！」第387弾♡今週は、エレガントなワンピーススタイル、カジュアルなジャケットスタイル、大人カジュアルなデニムスタイルの3つをピックアップ！どのコーデも取り入れたい合わせテクニック満載で、参考になるものばかり。着用アイテムを一緒に見ていきましょう！ 10／21(火)公開：千葉大学四年