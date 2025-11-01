米大リーグのワールドシリーズ（７回戦制）は１０月３１日（日本時間１日）にブルージェイズ（ア・リーグ）−ドジャース（ナ・リーグ）の第６戦が行われている。通算２勝３敗のドジャースはポストシーズンで２試合連続完投勝ちと絶好調の山本由伸が先発。ポストシーズンで８本塁打ながら、直近の２試合でノーヒットの大谷翔平は初回の先頭打者で登場したが、空振りの三振に倒れた。ブルージェイズの先発右腕ガウスマンは低めに