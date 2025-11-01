軍縮問題について議論する国連総会の第一委員会は10月31日、日本が提出した核兵器廃絶を目指す決議案を賛成で採択しました。採択は32年連続ですが、2024年賛成したアメリカは棄権しました。日本は、核兵器廃絶を呼びかける決議案を1994年から毎年提出しています。決議案は10月31日、国連総会の第一委員会で議論され、核保有国のイギリスを含む145カ国の賛成で採択されました。採択は32年連続ですが、近年賛成を続けていたアメリカ