トランプ米大統領が韓国の慶州（キョンジュ）で開かれたAPEC首脳会議などへの歴訪の途上で、北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長との「電撃的な会談」を試み、世界を揺るがせた。【注目】韓国に「興味がない」と金正恩の妹記者の質問に答える形式を利用し、繰り返し金委員長を“誘い出す”ような発言を行ったのだ。まず10月24日、「北朝鮮がアメリカと対話するには“核保有国（nuclear power）”として認められる必要が