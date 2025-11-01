けさ7時前、山形県南陽市の職員が2人でクマの早朝警戒していたところ、突然出て来たクマに襲われ、1人が手にケガをしました。 【画像】けさの現場・先日破られた小学校玄関 市によりますと、南陽市長岡周辺のクマの目撃情報をもとに職員が警戒していて、折れた柿の木があることから調査していたところ、やぶの中からクマ1頭が飛び出して来たということです。 飛び出してきたクマは、職員1人の右手をひっかいたということです。