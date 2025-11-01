三井不動産は10月30日、シンガポールで進めている同社初の大規模複合開発事業「ザイオンロード」プロジェクトについて発表した。事業の全体イメージ同社は現地法人(三井不動産アジア)を通じ、共同事業者であるCity Developments Limitedとともに合計1,079戸の住宅・商業複合開発事業である「ザイオンロード」プロジェクトに参画している。2025年8月の着工を経て、分譲住宅「ザイオングランド」(706戸)の販売を10月25日に開始したと