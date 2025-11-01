『ハイキュー‼』×SVリーグコラボ連載vol.2（７）クインシーズ刈谷三留汐利後編（前編：三留汐利の原動力は「母です」クインシーズ刈谷を選んだ理由は地元愛＞＞）現役のSVリーガーに、バレーボール漫画『ハイキュー‼』を語ってもらうコラボ連載。選手たちが選ぶベストメンバー、共感したシーン、ベストゲームとは？（ｃ）古舘春一／集英社選手写真／SVリーグ＜SVリーガーが語る『ハイキュー‼』＞Q