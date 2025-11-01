◆米大リーグワールドシリーズ第６戦ブルージェイズ―ドジャース（３１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ドジャース・山本由伸投手（２７）が３１日（日本時間１１月１日）、大谷翔平投手（３１）も「１番・指名打者」でスタメン出場したワールドシリーズ第６戦の敵地・ブルージェイズ戦に先発し、初回は無失点で立ち上がった。１番大谷、２番スミス、３番フリーマンのド軍打線が３者連続三振を喫し