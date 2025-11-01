セリアに通うのが日課になっている筆者ですが、今回は、売り場で見かける度にストック買いしているお掃除グッズをご紹介します！使い捨てできるので衛生的で、たくさんは入っているからコスパも抜群。もちろん、こびりついた汚れをキレイに落としてくれるので、ぜひ一度使ってみてほしいです♡早速見ていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：使い捨て掃除用木製ヘラ 30P価格：￥110（税込）内容量：30本入販