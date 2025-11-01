占い師の七海波です。タロットカードを使って、生まれ月別に運勢とメッセージをランキング形式でお伝えします。【詳細】他の記事はこちら2025年11月の全体運勢カード名【法王】迷ったら、誰かに聞いてみる今月のテーマは「アドバイスに従う」情報や感情が入り乱れがちな11月。何が正しいのか、自分の考えがまとまらないときもあるかもしれません。そんなときは、ひとりで抱え込まなくて大丈夫。信頼できる人に相談したり、少し先を