お菓子作りに使うアラザンやカラースプレー。少しだけ使いたい時は、一度お皿に出してからつまむ必要があり、直接触るのも衛生面が気になりませんか？そんな面倒を回避できる、画期的な商品をセリアで発見！容器から欲しい分をコントロールしながら出せる優秀な『トッピングボトル』。早速ご紹介します。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：トッピングボトル価格：￥110（税込）サイズ（約）：7.9cm×直径3cm販売ショップ：