中国の習近平国家主席が31日、日本の高市早苗首相と初めての首脳会談で「中国に対する正確な認識」を求めた。習主席はこの日、慶州（キョンジュ）で開催された会談で「歴史や台湾など重大な原則問題を明確に規定し、中日関係が被害を受けたり根本が揺らいだりしてはいけない」と述べたと、新華社通信が報じた。習主席はこの日、共同認識、協力共栄、意思疎通、多国間協力、危機管理の5つの事項を要求した。まず「互いに協力パート